Pioggia di DASPO Urbano per Giovani Violenti, anche per Tentato Omicidio

Nel territorio provinciale, la Questura ha emesso provvedimenti di "Daspo Urbano" per un periodo di tre anni nei confronti di due giovani, i quali avevano precedentemente commesso reati e sono stati coinvolti in un caso di tentato omicidio. Questi provvedimenti vietano loro l'accesso e il soggiorno in locali pubblici o aperti al pubblico, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi locali.

I due giovani erano stati arrestati in quanto accusati di aver partecipato a un tentato omicidio in un locale di Giulianova, dove avevano aggredito un uomo utilizzando uno spray urticante e ferendolo con coltellate. Uno dei due ha ricevuto anche un Avviso orale da parte del Questore a causa dei suoi numerosi precedenti penali, che includono reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e reati legati a stupefacenti ed armi.

Un ulteriore provvedimento è stato emesso nei confronti di un giovane, vietandogli l'accesso e il soggiorno nel parco "Bambinopoli" di Giulianova, nonché nei locali commerciali e nelle loro immediate vicinanze per un periodo di due anni. Questo giovane era coinvolto in un episodio di aggressione ai danni di un altro ragazzo all'interno del parco.

Infine, la Questura di Teramo ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di una cittadina romena, la quale è stata ritenuta responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna, affermando che questa avesse una relazione sentimentale clandestina con il marito della cittadina romena.