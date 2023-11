Polemiche a Notaresco: Residenti Contro la Nuova Fabbrica di Esplosivi

"L'opposizione si fa sentire a via Gallo: la comunità denuncia l'inconciliabilità con l'agricoltura biologica e la sicurezza dei cittadini"

A Notaresco, la prospettiva di una nuova fabbrica di esplosivi ha scatenato l'opposizione decisa dei residenti di via Gallo, che sollevano dubbi sulla compatibilità dell'opificio con le attività agricole e biologiche di qualità che caratterizzano la zona. La scelta dell'area, individuata da un imprenditore marchigiano, ha generato preoccupazioni particolari, soprattutto alla luce degli incidenti recenti che hanno colpito Teramo e Casalbordino.

I cittadini, già un anno fa, avevano espresso le loro preoccupazioni riguardo alla scarsa attenzione delle istituzioni alla tutela del territorio. Denunciavano il completo isolamento e il mancato coinvolgimento di chi ha investito nella zona, dedicandosi a coltivazioni agricole e biologiche di qualità. Queste attività, orgoglio dell'Abruzzo teramano, sembrano incompatibili con la presenza di una fabbrica di esplosivi.

Nonostante il cambio di amministrazione a Notaresco nel maggio scorso, i residenti lamentano che il problema della fabbrica non sembra essere una priorità. Di fronte a questa situazione, i cittadini prevedono la possibilità di dover abbandonare il territorio per investire in zone che dimostrino maggiore attenzione alla tutela dei cittadini e dell'ambiente, considerando anche la possibile riduzione del valore dei terreni.

La comunità, pur avendo fiducia nelle istituzioni, chiede ai rappresentanti della Commissione tecnica competente di fare chiarezza sulle precedenti negazioni di autorizzazioni simili in altri comuni del territorio. Nel caso in cui il progetto proceda, i residenti hanno annunciato la possibilità di coinvolgere "Striscia la Notizia" per portare la loro causa all'attenzione nazionale, già avviando i contatti con la redazione del programma.