Polemiche e Violazione delle Autorizzazioni alla Manifestazione in Memoria dell'Orsa Amarena

Ieri, a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), si è svolta una manifestazione commemorativa in memoria dell'orsa Amarena, ma l'evento ha suscitato polemiche e controversie a causa della sua posizione e delle autorizzazioni. Inizialmente, la questura aveva autorizzato la manifestazione in piazza Bonifacio, situata in una zona periferica, ma gli organizzatori hanno scelto di tenere l'evento in piazza Risorgimento, una piazza centrale.

Questa decisione ha comportato una possibile denuncia per Enrico Rizzi, l'attivista per i diritti degli animali che ha organizzato la manifestazione. Inoltre, l'originale piano prevedeva anche un corteo che avrebbe attraversato la città, ma la questura ha richiesto la sua cancellazione.

I manifestanti hanno rivolto forti critiche ad Andrea Leombruni, l'allevatore di San Benedetto dei Marsi che è attualmente sotto inchiesta per l'uccisione dell'orsa Amarena, accusato di uccisione di animale per crudeltà o senza necessità.

Il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani, ha dichiarato: "La manifestazione è stata organizzata dall'attivista Enrico Rizzi. Anche in questo caso, lavorando in sinergia con la prefettura e la questura, grazie al supporto del Commissariato di Avezzano e alla locale stazione dei carabinieri, si è riusciti a predisporre al meglio un piano di sicurezza collettivo, ai fini di tutelare l'incolumità pubblica."