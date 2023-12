Ponte dell'Immacolata: 7 Milioni di Italiani in Viaggio, Ma Si Riduce la Spesa

Per il lungo weekend dell'8 dicembre, sono previsti 7 milioni di italiani in viaggio, con una spesa complessiva di circa 2,7 miliardi di euro, secondo l'Osservatorio Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg. Sebbene il numero di viaggiatori sia in linea con l'anno precedente, si registra una tendenziale riduzione della spesa media.

Il 75% dei viaggi, in questo ponte di tre giorni, prevede una permanenza non superiore a 2 notti. Le vacanze all'estero sono in aumento, passando dall'11% al 18%, con una preferenza per destinazioni natalizie come le grandi capitali europee e le città americane. Questa tendenza è particolarmente evidente tra i giovani, i single e coloro che optano per vacanze più prolungate.

L'indagine evidenzia due atteggiamenti distinti tra le famiglie italiane: da un lato, il desiderio di ritornare alle abitudini pre-pandemiche, dall'altro una certa incertezza dovuta al contesto internazionale, che ha portato circa 500.000 italiani a rinunciare a viaggi pianificati. Più della metà degli intervistati ha dichiarato che, sebbene intenzionati a fare una vacanza invernale, prenderanno la decisione finale all'ultimo momento o in base alle offerte disponibili.

Le destinazioni preferite per questo ponte includono città d'arte, grandi metropoli, località montane e località costiere. Il fenomeno dei mercatini di Natale ha ampliato la gamma di scelte, non limitandosi più all'arco alpino ma estendendosi anche al Centro-Sud.

Nel complesso, il ponte dell'Immacolata si prospetta come un'opportunità per il settore turistico, con una previsione di giro d'affari di 6 miliardi di euro secondo l'indagine di Cna Turismo e Commercio. Il turismo italiano sembra riprendersi, superando gli anni difficili segnati dalla pandemia di COVID-19.