Previsioni Meteo per venerdì e weekend: instabilità in calo, miglioramento progressivo

Piogge residue su alcune regioni venerdì, ma il weekend porterà un miglioramento graduale con ampie schiarite soprattutto al Nord.

Il fine settimana vedrà l’allontanamento del vortice di bassa pressione dall'Italia verso i Balcani, lasciando alle spalle una fase di instabilità. Tuttavia, alcune aree saranno ancora interessate da rovesci e temporali, soprattutto venerdì, con un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche nelle giornate di sabato e domenica.

Venerdì sarà ancora una giornata influenzata dalla perturbazione in transito. Il vortice di bassa pressione, che oggi condiziona il tempo su gran parte dell'Italia centro-settentrionale, si sposterà verso l’alto Adriatico, portando piogge e rovesci sparsi su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con fenomeni che potrebbero persistere fino a sera sul Friuli Venezia Giulia. Nevicate sono previste sulle Alpi centro-orientali oltre i 1600/1800 metri. Nel resto del Nord, il tempo tenderà a migliorare, con schiarite già dal mattino su Piemonte e Liguria, e più tardi in Lombardia. Le regioni centrali, in particolare quelle adriatiche come Marche e Abruzzo, saranno ancora interessate da instabilità, con temporali intermittenti. Meno marcati i fenomeni sul versante tirrenico, con piogge isolate e ampi spazi di sereno lungo le coste. Il Sud sarà prevalentemente soleggiato, con qualche isolato rovescio sulle zone tirreniche e il Salento, mentre i venti di Maestrale soffieranno ancora con una certa intensità sulle isole maggiori.

Sabato, con il vortice in allontanamento, il tempo migliorerà ulteriormente sul Nord e sul medio alto Tirreno, anche se una residua variabilità rimarrà presente lungo l'Adriatico centrale e al Sud, dove saranno ancora possibili rovesci o temporali. In dettaglio, le condizioni meteorologiche al Nord vedranno ampie schiarite su Piemonte, Liguria e Lombardia, con qualche banco di nebbia mattutino nella pianura piemontese. Piogge isolate continueranno tra est Veneto e Romagna, ma si esauriranno nel pomeriggio, lasciando spazio a schiarite. Al Centro, la giornata sarà caratterizzata da ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, con qualche possibile piovasco isolato sul Lazio interno nel pomeriggio. Sul versante adriatico, l'instabilità persisterà, in particolare sull'Abruzzo, dove i rovesci saranno più frequenti. Al Sud, le condizioni rimarranno instabili, con temporali al mattino sulle regioni tirreniche e la Puglia, seguiti da una graduale attenuazione in serata. Nelle isole maggiori, la Sicilia vedrà un tempo prevalentemente soleggiato, salvo qualche nuvolosità nel Trapanese. I venti di Maestrale rimarranno tesi, soprattutto sulle coste delle isole maggiori, con temperature in ulteriore calo al Sud.

Domenica segnerà un netto miglioramento grazie all'espansione temporanea di un anticiclone dall'Europa sudoccidentale, che porterà condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte del Paese. Tuttavia, dal pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità al Nordovest, con possibili piogge serali in Liguria e Valle d'Aosta. Al Centro, il sole prevarrà per gran parte della giornata, con un lieve aumento delle nubi verso sera in Toscana, sebbene senza precipitazioni. Al Sud, la variabilità persisterà su alta Puglia e Calabria tirrenica, con deboli piovaschi, ma in attenuazione durante la serata. Le temperature subiranno una lieve ripresa al Centro-Nord, segnando un ritorno a condizioni più miti.

In sintesi, il weekend vedrà un progressivo miglioramento su gran parte dell'Italia, anche se sabato saranno ancora possibili temporali al Sud e lungo il versante adriatico. Domenica sarà la giornata più stabile, con ampie schiarite, anche se una nuova perturbazione potrebbe avvicinarsi dal Nordovest in serata.