Previsioni meteo, l'Italia divisa in due, caldo africano a sud, piogge e nubifragi al nord

L'area di saccatura che si è scavata sull'Europa occidentale sarà una fabbrica di perturbazioni per gran parte della prossima settimana.

Questo significa che dopo il peggioramento di lunedì e martedì le condizioni saranno ancora favorevoli al rinnovarsi dell'instabilità seppur non ovunque.

L'Italia sarà solo in parte esposta a questo flusso instabile perché su una buona porzione della Penisola regnerà pressoché incontrastato l'anticiclone africano che rincarerà la dose dal 14-15 maggio con un'intensa ondata di calore destinata al Sud e in parte anche al Centro.

L'area di confluenza dove le correnti calde e anticicloniche si scontreranno con quelle umide e instabili sarà il nord Italia, qui attendiamo ancora sviluppo di temporali che in prossimità delle zone alpine e prealpine ma localmente anche in pianura, potranno risultare di forte intensità con locali nubifragi e grandine.

Dunque da metà della prossima settimana la situazione sarà ancora caratterizzata da un'Italia spaccata in due con un Nord preda di temporali, di nuovo forti mercoledì ma che potranno presentarsi ancora giovedì e venerdì mentre il Centro ed il Sud saranno inseriti in un contesto anticiclonico con tempo più soleggiato e temperature in sensibile aumento.