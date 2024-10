Previsioni meteo: l'Italia in balia di nuove piogge, ecco cosa aspettarsi

Un ciclo di instabilità meteorologica si appresta a colpire l'Italia nelle prossime ore e nei giorni a venire. L'origine di questa instabilità sarà determinata da un afflusso orientale che si collegherà a una robusta cellula di alta pressione centrata sull'Europa centrale. Tali correnti, penetrate nel Mediterraneo, manterranno attiva una blanda circolazione di bassa pressione che deriva dai residui del vortice delle scorse giornate. Questa situazione porterà a un aumento di nuvolosità e a piogge intermittenti, localmente a carattere di rovescio, in diverse aree della Penisola.

A partire da giovedì, si prevede l'arrivo di correnti fresche atlantiche, dovute all'approfondimento di una saccatura che si dirigerà verso l'Italia da ovest. Questo fenomeno determinerà un abbassamento della pressione atmosferica e la formazione di una depressione che si collocherà nel corso di venerdì nei pressi delle Baleari.

Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni:

Meteo Mercoledì: al Nord, si assisterà a qualche schiarita parziale sulle Alpi, mentre altrove il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge sparse e rovesci localizzati, particolarmente nelle basse pianure e in Liguria. Al Centro, il tempo sarà nuvoloso con piogge in arrivo nelle regioni tirreniche e, dal pomeriggio, anche nelle zone interne e lungo l'Adriatico. Rovesci moderati sono attesi tra bassa Toscana e medio-alto Lazio. Al Sud, piogge isolate in Sardegna con molte nubi altrove, ma senza fenomeni significativi, soprattutto nel pomeriggio nelle aree interne. Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti Est e Sud-Est, mentre i mari risulteranno poco mossi o mossi.

Meteo Giovedì: al Nord, predominanza di nuvole con piogge sparse, più intense sui settori occidentali, e possibilità di piogge moderate in serata. Al Centro, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci, occasionalmente anche temporaleschi sulla fascia tirrenica, mentre il basso Lazio e l'Abruzzo potrebbero rimanere più asciutti. Al Sud, rovesci e locali temporali sono previsti in Sardegna, con cielo nuvoloso altrove e qualche parziale schiarita. Le temperature si manterranno stabili o subiranno un lieve calo al Centro-Nord. Venti moderati da Sud e Est/Sud-Est. I mari risulteranno mossi nei bacini occidentali, mentre gli altri rimarranno poco mossi.

Meteo Venerdì: al Nord, attese condizioni di cielo molto nuvoloso con piogge sparse e rovesci, anche di moderata intensità al Nordovest, mentre altrove il tempo risulterà più asciutto. Al Centro, nuvolosità consistente sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali locali, mentre la nuvolosità risulterà irregolare altrove con fenomeni modesti. Al Sud, tempo instabile in Sardegna con piogge e temporali, mentre altrove il cielo sarà nuvoloso con parziali aperture e senza fenomeni significativi. Le temperature rimarranno stabili e i venti saranno moderati, con mari mossi o molto mossi.