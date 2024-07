Processo Grandi Eventi a Pescara: Sette Condanne per Ex Assessori e Imprenditori

Si è concluso il Processo sui Grandi Eventi a Pescara con sette condanne per ex assessori comunali e imprenditori, emesse nel tardo pomeriggio di ieri dal Giudice Marina Valente. L'ex assessore comunale Giacomo Cuzzi è stato condannato a 4 anni e 8 mesi, mentre gli ex assessori Moreno Di Pietrantonio e Simona Di Carlo hanno ricevuto ciascuno una pena di 4 anni e 4 mesi. Quattro anni di reclusione sono stati inflitti all'imprenditore Cristian Summa e 4 anni e 2 mesi al promotore musicale Andrea Cipolla. I suoi collaboratori, Gianfranco Berardinelli e Alessandro Michetti, hanno ricevuto una condanna a due anni, con pena sospesa.

Il processo ha visto una lunga udienza, caratterizzata dalla replica "fiume" del Pm Luca Sciarretta, che ha voluto precisare vari punti delle arringhe difensive in quasi tre ore di intervento. La sentenza è stata letta dopo le controrepliche del primo pomeriggio.

Le Accuse

Il Pm Sciarretta ha ricostruito le vicende dal 2014 al 2019, periodo in cui gli imputati sarebbero stati protagonisti di reati come corruzione, finanziamento illecito dei partiti, turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente. Secondo l'accusa, al Comune di Pescara si era instaurato un regime di monopolio per concerti e spettacoli, con una ventina di eventi affidati sempre a Cipolla o a società a lui legate. In cambio, l'assessore Cuzzi avrebbe ricevuto tangenti e voti. Un accordo corruttivo simile coinvolgeva anche l'imprenditore Summa, Di Pietrantonio e Di Carlo, che avrebbero ottenuto favori in cambio di dazioni.

Reazioni e Prospettive

Massimo Galasso, legale di Giacomo Cuzzi, ha dichiarato: "Le sentenze non si commentano, ma ricorreremo certamente in Appello perché non condividiamo questa sentenza". Anche Ugo Di Silvestre, avvocato di Cristian Summa, ha espresso perplessità: "Siamo curiosi di leggere le motivazioni di una sentenza che non ci convince affatto. Aspettiamo 90 giorni e poi imposteremo la strategia per il ricorso in appello".

Il caso, che ha suscitato grande attenzione mediatica, proseguirà dunque nei prossimi mesi con ulteriori sviluppi in sede di appello, mentre la città di Pescara continua a fare i conti con le conseguenze di una vicenda giudiziaria complessa e delicata.