Progetto "Io sto con Zanni": Sportello, Laboratori e Iniziative di Riqualificazione nel Quartiere

Zanni, un quartiere che ha visto crescere la sua popolazione negli anni '80 grazie a interventi di edilizia popolare e cooperativa, si prepara a trasformare la propria realtà attraverso il progetto "Io sto con Zanni". Quest'iniziativa, inserita nel più ampio contesto del Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, è finanziata dal Comune di Pescara con il supporto della presidenza del Consiglio dei ministri.

L'incarico per la realizzazione del progetto è stato affidato, tramite un bando, a Legacoop Marche insieme a Legacoop Abruzzo e alla società Cooperativa on the Road. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita nel quartiere, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e contrastando fenomeni di marginalizzazione e dipendenze, come l'abuso di droghe.

Una delle prime fasi del progetto è stata un'approfondita analisi della realtà locale, con incontri che hanno coinvolto diverse figure, dalle istituzioni alla parrocchia, dalla Caritas alle associazioni locali come Movimentazioni, Murap Festival, Novissi, Laad, Codici e Centro di cultura Islamica. L'obiettivo è stato quello di creare una rete di collaborazione, superando la diffidenza verso le istituzioni e coinvolgendo attivamente i portatori di interesse del quartiere.

Tra le iniziative già in corso e quelle da intraprendere, spiccano la creazione di uno sportello di supporto per i cittadini, laboratori finalizzati alla socializzazione e al sostegno degli studi musicali per i giovani. Inoltre, sono previsti incontri diretti in strada con le fasce più deboli della popolazione, per offrire un supporto tangibile e immediato.

Il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Adelchi Sulpizio e il referente di On the Road, Massimo Ippoliti, evidenziano l'importanza di questo progetto nel ridare vita e vitalità a una zona che, nonostante la sua crescita demografica, si è chiusa in sé stessa. Il coinvolgimento diretto dei cittadini e la creazione di spazi di aggregazione sono chiave per superare le sfide attuali e costruire un futuro migliore per il quartiere Zanni.