Qualità dell'Aria: Tre Comuni dell'Appennino Promossi nel Monitoraggio di Legambiente

Nel recente monitoraggio ambientale condotto da Inwit, il principale tower operator italiano, in collaborazione con Legambiente, sono emersi risultati positivi per la qualità dell'aria in tre comuni dell'Appennino. Pescasseroli (L'Aquila), Roccaraso (L'Aquila) e Civitella Roveto (L'Aquila) hanno registrato valori medi di polveri sottili (Pm10), particolato fine (Pm2.5) e biossido di azoto (No2) entro i limiti normativi, con alcune lievi eccezioni.

I dati relativi ai primi quattro comuni dell'Appennino centrale sono stati analizzati dall'ufficio scientifico di Legambiente e indicano valori di Pm10 tra 21 e 45 microgrammi/metro cubo. Per il Pm2.5, i valori medi si attestano intorno a 13 microgrammi/metro cubo, ben al di sotto dei limiti normativi, con un massimo di 15 a Civitella Roveto e un minimo di 9 a Picinisco. Per quanto riguarda il No2, Roccaraso e Civitella Roveto hanno registrato rispettivamente una media di 45 e 72 microgrammi/metro cubo.

I risultati positivi sono incoraggianti, considerando che il monitoraggio ha riguardato solo un mese e si è concentrato su aree urbane o ad alto traffico stradale. Il traffico veicolare, in particolare i veicoli a gasolio, e il riscaldamento domestico sono stati individuati come fattori influenti sulla qualità dell'aria nelle aree interne.

I quattro comuni monitorati si trovano nei parchi nazionali dell'Abruzzo, Lazio e Molise, nella Maiella e nella Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo. Il monitoraggio è stato esteso anche a Pettorano sul Gizio (L'Aquila) e Sant'Eufemia a Maiella (Pescara).