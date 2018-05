Risanamento idrogeologico, 200mila euro dal Genio Civile per Civitaquana, Salle e Villa Celleria

Il Genio Civile di Pescara ha disposto l'attuazione di tre interventi, per complessivi 200mila euro, per opere di consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla strada comunale Ginestre-Piano Vanardo a Civitaquana (90mila euro), sull'area adiacente il cimitero a Villa Celiera (80mila) e sulla strada comunale Salle Nuova-Salle Vecchia in località Le Coste a Salle (30mila).

I sindaci dei tre Comuni, in una nota, esprimono soddisfazione sottolineando l'operato svolto dal sottosegretario regionale Mario Mazzocca.

"Si tratta dell'unica strada che collega il paese nuovo con il paese vecchio - spiega il sindaco di Salle Maurizio Fonzo - Con questi fondi si riesce a dare una risposta concreta".

"I fondi vanno ad aggiungersi ai 775.000 euro già stanziati dalla Regione Abruzzo per il consolidamento del versante sud-ovest del capoluogo" spiega il sindaco di Civitaquana Angelo Ciarfella. E Domenico Vespa, sindaco di Villa Celiera, ricorda la frana che ha interessato il paese nel febbraio 2017.