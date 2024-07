Rissa a Piazza Regina Margherita: "Sono Terrorizzata, Poteva Succedere una Tragedia"

Parla la ragazza coinvolta suo malgrado nella rissa a Piazza Regina Margherita e ferita da una bottiglia. "Al posto mio poteva esserci un bambino."

È ancora sotto choc la 20enne colpita alla testa durante una rissa avvenuta lo scorso fine settimana a Piazza Regina Margherita. La giovane, coinvolta per caso in un regolamento di conti, ha vissuto momenti di terrore durante quella che doveva essere una tranquilla serata con gli amici.

“Sono terrorizzata al solo pensiero di tornare in quella piazza”, ha dichiarato alla stampa. “Al posto mio poteva esserci chiunque, anche un bambino”. L’episodio violento e senza senso è avvenuto in pochi minuti, mentre la piazza era gremita di gente. La ragazza è stata colpita da una bottiglia di vetro lanciata da uno dei giovani coinvolti nella rissa, ancora non identificato.

La vittima ha ricevuto cure al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, grazie al tempestivo intervento di due infermieri presenti sul posto. Ha già sporto denuncia in questura, sottolineando la gravità della situazione: “Tutti devono sapere quello che mi è accaduto perché poteva succedere una tragedia”.

I Carabinieri dell’Aquila stanno proseguendo le indagini per risalire agli autori della rissa. La vicenda ha sollevato preoccupazione e indignazione tra i cittadini, evidenziando la necessità di maggiore sicurezza nelle aree pubbliche.