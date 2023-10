Rissa in un Night Club di Martinsicuro: Sei Arresti per Tentato Omicidio e Traffico di Droga

Sono scattati sei arresti in seguito a un episodio di tentato omicidio che ha avuto luogo il 2 agosto all'interno di un locale notturno a Martinsicuro, nell'area Truentina al confine tra l'Abruzzo e le Marche. Queste misure restrittive sono state eseguite in ottemperanza a un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Teramo, seguendo le indagini coordinate dalla procuratrice Enrica Medori.

L'episodio ha coinvolto una rissa che inizialmente sembrava aver provocato solo lesioni superficiali a una persona. Tuttavia, successivi accertamenti medici effettuati presso l'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto hanno rilevato lesioni interne gravi, mettendo a rischio la vita della vittima. Di conseguenza, il fascicolo è stato aperto per tentato omicidio.

Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno permesso di individuare e arrestare i sospettati coinvolti nell'aggressione. Durante le perquisizioni, le autorità hanno anche rinvenuto armi e cocaina, che saranno oggetto di ulteriori indagini.

L'operazione di questa mattina è stata condotta con il coordinamento di un elicottero dei carabinieri, che ha sorvolato a lungo il litorale nell'ambito del dispositivo di sicurezza.