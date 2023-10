Ritorno al Ribasso per i Carburanti: Il Diesel Cala a 1,897 Euro al Litro

Dopo una breve pausa, i prezzi dei carburanti stanno nuovamente scendendo, grazie al tonfo della quotazione del gasolio sui mercati internazionali. Nel frattempo, il Brent, che ieri aveva chiuso sotto la soglia dei 90 dollari, sembra mostrare una rapida ascesa questa mattina.

I principali marchi di carburanti stanno rispondendo con consistenti ribassi sui loro listini dei prezzi consigliati. Secondo la consueta rilevazione effettuata da Staffetta Quotidiana, l'Eni ha abbassato i prezzi consigliati di benzina e gasolio di due centesimi al litro.

Anche Q8 sta seguendo questa tendenza al ribasso, con un calo di un centesimo al litro sia per la benzina che per il gasolio, mentre il prezzo del Gpl registra un aumento di un centesimo.

I dati medi dei prezzi praticati, comunicati dai gestori e raccolti dall'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborati da Staffetta, mostrano i seguenti prezzi registrati alle 8 di ieri mattina in circa 18.000 impianti: benzina self service a 1,913 euro al litro (con un calo di 2 millesimi rispetto alla giornata precedente, mentre le compagnie offrono il carburante a 1,916 euro al litro e le pompe bianche a 1,907 euro al litro). Il gasolio self service è sceso a 1,897 euro al litro (con un calo di 1 centesimo, mentre le compagnie lo vendono a 1,901 euro al litro e le pompe bianche a 1,888 euro al litro).

Sui prezzi dei carburanti serviti, invece, si registrano i seguenti dati: la benzina è venduta a 2,051 euro al litro (con un calo di 3 centesimi rispetto ai prezzi precedenti, mentre le compagnie la vendono a 2,092 euro al litro e le pompe bianche a 1,969 euro al litro), mentre il diesel è offerto a 2,035 euro al litro (con un calo di 1 centesimo, mentre le compagnie lo vendono a 2,077 euro al litro e le pompe bianche a 1,949 euro al litro). Il Gpl mantiene il suo prezzo a 0,720 euro al litro (sia per le compagnie che per le pompe bianche).

Per il metano, si registra un aumento di 11 centesimi, con un prezzo di 1,429 euro al chilogrammo (le compagnie lo vendono a 1,438 euro al chilogrammo e le pompe bianche a 1,422 euro al chilogrammo). Infine, il Gnl (Gas Naturale Liquefatto) è venduto a 1,287 euro al chilogrammo (con un aumento di 2 centesimi, mentre le compagnie lo offrono a 1,276 euro al chilogrammo e le pompe bianche a 1,295 euro al chilogrammo).

Sulle autostrade, i prezzi registrati sono i seguenti: benzina self service a 1,994 euro al litro (servita a 2,252 euro al litro), gasolio self service a 1,981 euro al litro (servito a 2,245 euro al litro), Gpl a 0,852 euro al litro, metano a 1,520 euro al chilogrammo e Gnl a 1,292 euro al chilogrammo.