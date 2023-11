Riunione Emozionante in Abruzzo: La Famiglia di Minerva, 6 Anni, Fuggita dalla Guerra

La storia commovente di Minerva, una bimba italiana di 6 anni, e sua madre palestinese, Bayan Alnayyar, è giunta a una felice conclusione in Abruzzo. Fuggite dalla violenza a Gaza e attraversando l'Egitto, sono state accolte dal padre di Minerva e dall'operatore umanitario Jacopo Intini, che pochi giorni fa era tornato dalla Palestina insieme a sua moglie.

Il giorno del compleanno di Minerva ha segnato il traguardo finale del loro percorso di fuga dalla guerra. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è stato un momento carico di emozioni, con il papà che ha accolto Minerva con gioia. La piccola, visibilmente stanca ma con un sorriso sul viso, teneva in mano un pupazzo di Minnie e un palloncino con su scritto "Buon compleanno." La fatica del viaggio e delle sofferenze passate era palese, ma c'era anche un grande senso di sollievo nell'essere finalmente in Italia.

Il gruppo, che aveva lasciato Gaza attraverso il valico di Rafah, è atterrato a Fiumicino intorno alle 21 con un volo di linea Ita Airways proveniente dal Cairo. Non hanno avuto contatti con la stampa presente nella zona arrivi del Terminal 3.

Una volta presi i bagagli, c'erano abbracci calorosi tra la famiglia, la piccola Minerva, Intini e sua moglie. Intini, all'arrivo, ha dichiarato: "Sono contento che la piccola Minerva e la mamma siano arrivate con noi. Siamo felici per loro che ce l'abbiano fatta. Dovevano uscire da Gaza con noi, ma purtroppo non è stato possibile. Non possiamo dire di essere felicissimi, perché i nostri pensieri sono rivolti alle tre persone ancora a Gaza, sotto i bombardamenti. Sono nostri amici, colleghi e parenti. Ovviamente, non credo ci sia granché da festeggiare in questa situazione."