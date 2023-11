Roma: Provvisionale di 500 Milioni a Sdp per la Revoca delle Autostrade A24-A25

Il Tribunale di Roma ha ratificato la decisione di erogare una provvisionale di 500 milioni di euro a favore di Strada dei Parchi Spa, l'ex concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25. La vicenda giudiziaria riguarda il risarcimento danni richiesto da Sdp a seguito della revoca anticipata della gestione delle autostrade, affidata ad Anas dal primo agosto 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri guidato da Mario Draghi.

Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti e da Anas contro la prima decisione, stabilendo che lo Stato dovrà versare l'importo alla Spa del gruppo industriale abruzzese Toto. Quest'ultima utilizzerà la somma per uscire al 100% dal concordato preventivo, necessario dopo la revoca della concessione, originariamente in scadenza nel 2030.

La notizia è stata confermata da Strada dei Parchi, che ha espresso "soddisfazione per questo nuovo giudizio" ritenendolo un passo significativo verso una risoluzione positiva della controversia legata alla revoca della concessione nel luglio 2022.

Attualmente, Stato e Sdp sono impegnati in trattative per risolvere una disputa giudiziaria avviata nel 2018, che ha generato ben 100 contenziosi legali. Un possibile accordo potrebbe comportare il riaffidamento della gestione al privato, limitando così altri risarcimenti milionari. Perizie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei commissari nominati dal Tribunale stimano che circa 2,3 miliardi di euro potrebbero essere liquidati. Inoltre, la Corte Costituzionale sta valutando il giudizio sulla revoca presentato dalla società abruzzese, che ha respinto le accuse di inadempimenti.