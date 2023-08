Salvini Difende Vannacci; “Leggiamo Prima di Giudicare”. Bagarre per “Occupare Spazio Politico”

La questione sollevata dal generale Vannacci continua a suscitare reazioni contrastanti tra gli esponenti politici e sindacali. Inizialmente, l'ex comandante della Folgore aveva espresso opinioni discutibili all'interno del suo libro "Il mondo al contrario", portando alla luce tematiche sensibili e divisive.

Matteo Salvini ha dichiarato che prima di esprimere giudizi precipitosi, prenderà il tempo di leggere il libro. Il leader della Lega ha sottolineato la necessità di evitare condanne senza aver letto interamente il testo e ha espresso la sua curiosità nei confronti delle opinioni del generale.

D'altra parte, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiamato all'attenzione il dovere di prudenza e responsabilità quando si detengono incarichi di rilievo. Ha sottolineato che le opinioni personali possono rischiare di essere percepite come posizioni istituzionali, mettendo in discussione l'immagine delle Forze armate e la loro integrità.

L'ex vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli ha condannato la difesa di Salvini nei confronti del generale Vannacci, ritenendo che tali posizioni vadano contro i principi costituzionali e dimostrino una mancanza di rispetto per la cultura dei diritti e dell'inclusione.

Anche il deputato dem Stefano Graziano ha espresso preoccupazione riguardo alle divisioni interne al governo. Ha invitato il premier Giorgia Meloni a prendere posizione rispetto all'appoggio di Salvini al generale Vannacci, sottolineando che la coerenza all'interno del governo è fondamentale.

Inoltre, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha criticato le difese espresse da esponenti politici e sindacali nei confronti di Vannacci. Ha sottolineato che la libertà di pensiero non può essere confusa con la diffusione di messaggi d'odio e che è essenziale lavorare per una società inclusiva e tollerante, in linea con i principi fondamentali della Costituzione.