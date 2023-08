Salvini cede alla Lobby dei tassisti e regala il Taxi gratis a chi fa tardi in discoteca

In un'inaspettata mossa volta a migliorare la sicurezza stradale durante le serate di svago, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha firmato un protocollo d'intesa presso il Mit con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno. Questa iniziativa innovativa prevede un progetto sperimentale che fornirà un servizio di taxi gratuiti a chi esce dalle discoteche, allo scopo di prevenire gli incidenti sempre più frequenti legati all'alcol al volante nelle notti del sabato.

Il progetto, finanziato con appositi fondi, metterà a disposizione auto bianche o navette per coloro che, al termine della serata di divertimento, decideranno di sottoporsi a un alcol test. Chi supera il limite previsto per mettersi alla guida avrà la possibilità di usufruire del servizio di trasporto gratuito, garantendosi così un rientro sicuro a casa senza rischiare di diventare parte di una tragica statistica stradale.

Questa collaborazione tra il governo e le associazioni dei locali notturni ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla pericolosità dell'ubriachezza al volante e ridurre gli incidenti mortali che spesso segnano la fine delle serate di svago. L'iniziativa è vista positivamente anche dai gestori dei locali notturni, che sperano che l'offerta di taxi gratuiti possa incoraggiare i giovani a fare scelte più responsabili e prudenti.

Il progetto sperimentale rappresenta un passo significativo nel migliorare la sicurezza stradale durante il weekend, in particolare nelle notti del sabato, quando il consumo di alcol tende ad aumentare. Se i risultati saranno incoraggianti, potrebbe diventare un modello replicabile in altre regioni e città italiane, contribuendo a rendere le nostre strade più sicure per tutti.