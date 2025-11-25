Salvini pronto a scendere in Abruzzo: mega mobilitazione per la famiglia nel bosco

La Lega Abruzzo annuncia una vasta raccolta firme nei principali centri regionali per sostenere la famiglia di Palmoli, dopo il provvedimento del tribunale minorile.

La Lega Abruzzo ha comunicato l’avvio di una raccolta firme a sostegno della famiglia di Palmoli, al centro dell’attenzione dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento dei tre figli. L’iniziativa sarà ospitata nei prossimi giorni nelle principali piazze della regione, con gazebo e banchetti allestiti nei quattro capoluoghi e nei comuni più popolosi.

Secondo quanto anticipato dal partito, è prevista anche la possibile presenza del leader Matteo Salvini, da tempo impegnato su temi legati alla tutela della famiglia. La visita, tuttavia, è ancora in fase organizzativa e non sono stati resi noti ulteriori dettagli logistici.

Sui canali ufficiali del movimento viene espressa la volontà di riportare i tre bambini nella loro abitazione originaria. Il partito sottolinea come l’iniziativa nasca dalla convinzione che la vicenda richieda una mobilitazione civile diffusa, invitando cittadini e simpatizzanti a partecipare attivamente alla raccolta.

Il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco ha definito l’azione “una battaglia per la giustizia e la libertà”, assicurando il massimo impegno nel sostenere la famiglia coinvolta. Le sezioni locali della Lega stanno predisponendo un calendario dettagliato delle postazioni, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile e dare visibilità alla questione.