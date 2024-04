Sanzionato il Legale Rappresentante per Biscotti Bio Contraffatti

Un'operazione dei Carabinieri della Tutela Forestale e dei Parchi ha portato alla sanzione del legale rappresentante di un noto marchio di biscotti biologici, nell'ambito di controlli sull'etichettatura mirati a proteggere il made in Italy.

I militari del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti hanno scoperto, durante una campagna di controllo sulla vendita di prodotti biologici, che alcuni biscotti biologici in vendita in un esercizio commerciale della Grande Distribuzione Organizzata in provincia di Chieti suggerivano al consumatore l'italianità del prodotto tramite un riferimento visivo diretto alla bandiera italiana, pur riportando sull'etichetta un'origine mista (UE e NON UE) della materia prima utilizzata.

Secondo gli accertatori, l'associazione della parola "biologico" ai colori della bandiera italiana può ingannare il consumatore, soprattutto considerando il recente marchio "biologico italiano" istituito dalla legge 23/2022.

L'illecito riscontrato viola l'articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011 sulle pratiche leali di informazione al consumatore, che impone che le informazioni fornite non devono ingannare riguardo alle caratteristiche dell'alimento e alla sua origine. Per questa violazione è prevista una sanzione amministrativa compresa tra € 3.000 e € 24.000, ma il trasgressore può chiudere il procedimento pagando un importo ridotto di € 6.000.