Scacchi: L'aquilano Stefano Scrocco si laurea campione di categoria 2023

Scacchi, l'aquilano Stefano Scrocco (categoria 2N - seconda nazionale) campione italiano di categoria 2023.

Primo classificato l'aquilano dell’ASD Scacchi L'Aquila Stefano Scrocco (categoria 2N - seconda nazionale) ai Campionati d’Italia 2023 di Scacchi organizzati dall’Associazione Scacchistica Italiana.

Dal 15 al 22 luglio 2023 presso il centro commerciale Tiare Shopping di Villesse (GO), si sono svolti i Campionati d’Italia 2023 di Scacchi, competizione nella quale hanno partecipato atleti di tutte le età, considerata in Italia la maggiore espressione agonistica dell’anno sportivo.

L'aquilano Stefano Scrocco, dopo una lunga e minuziosa preparazione, non ha mancato l’obiettivo vincendo con agilità la competizione, laureandosi campione italiano di categoria 2N (seconda nazionale) 2023, acquisendo di diritto la categoria superiore (1N - prima nazionale) e portando a casa la meritatissima medaglia d'oro.