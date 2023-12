Scarsa Neve, Ma Roccaraso Si Anima: Riaperti Gli Impianti Sciistici

Nonostante la quantità limitata di neve, la stagione turistica invernale ha preso il via nell'Alto Sangro, seppur con una distribuzione non omogenea. Roccaraso (L'Aquila) è stata la prima località a riaprire gli impianti questa mattina, sfruttando la neve disponibile. La cabinovia, operante in modalità andata e ritorno, insieme alla pista Pallottieri, unica tra le sei della stazione sciistica ad essere aperta, sono tornate in funzione.

Le Toppe del Tesoro sono state la location ideale per un pranzo in baita, con la possibilità di utilizzare la cabinovia per ammirare panorami mozzafiato. Nel frattempo, i visitatori hanno potuto usufruire del campo scuola per lezioni e divertirsi sulla neve. Nonostante un aumento del 10% nei prezzi degli skipass, le richieste sono state incoraggianti. Al momento, Roccaraso si presenta come l'eccezione positiva, mentre altrove la carenza di neve rimane un ostacolo significativo.