Sciopero Nazionale dei Trasporti: Cgil in Piazza a Lanciano Contro la Legge di Bilancio

Domani, venerdì 17 novembre, sarà caratterizzato da uno sciopero nel settore dei trasporti dalle 9 alle 13, proclamato dai sindacati Cgil e Uil in protesta contro la Legge di bilancio e le politiche economiche e sociali del Governo. Il segretario generale Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, ha dichiarato che l'agitazione, pur inizialmente programmata per 8 ore, è stata ridotta a 4 ore per tutelare i lavoratori, seguendo la precettazione del ministro Matteo Salvini.

Ranieri ha criticato il ministro, sottolineando come Salvini abbia permesso senza polemiche scioperi di 24 ore nei trasporti programmati da altri sindacati durante l'anno. Ha aggiunto che dal punto di vista della Cgil, il ministro sta applicando "due pesi e due misure". Tuttavia, ha mostrato comprensione per il nervosismo di Salvini, attribuendolo alle promesse non mantenute riguardo alla Legge di bilancio che è stata approvata dal Parlamento.

La protesta, che coinvolgerà il fermo dei trasporti, compresi bus, tram, metro e treni, dalle 9 alle 13, culminerà in una manifestazione regionale a Lanciano alle 10. Ranieri ha spiegato che la Cgil protesta contro la legge finanziaria a causa di criticità riguardanti le pensioni, il potere d'acquisto dei salari, la difesa dal carovita, il depauperamento dei servizi sociali e le politiche industriali. Inoltre, ha espresso l'opposizione al progetto di autonomia differenziale del governo, definendolo un progetto federalista.