Sciopero Trasporti Pubblici del 29 Settembre Ridotto a Quattro Ore

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato l'ordinanza di precettazione per lo sciopero dei trasporti pubblici locali programmato per venerdì 29 settembre. Inizialmente proclamato per 24 ore, l'arco temporale dello sciopero è stato ridotto a sole quattro ore, dalle 9:30 alle 13:30, come specificato nel calendario ufficiale degli scioperi del Ministero.

Lo sciopero è stato promosso dal sindacato Usb Lavoro Privato per affrontare le questioni dei salari d'ingresso penalizzanti e garantire l'applicazione dei contratti di primo e secondo livello ai neo assunti. Inoltre, il sindacato chiede un salario minimo di 10 euro l'ora, lottando contro la pratica dei contratti atipici e del precariato, e sottolineando l'importanza della sicurezza dei lavoratori e del servizio, oltre all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

Per il settore aereo, è prevista una giornata da "bollino nero" a causa dello sciopero nazionale di 254 ore dei lavoratori dell'handling. La protesta è stata proclamata dalla Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e dai sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto sei anni fa. Nonostante un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl, non è stata raggiunta un'intesa soddisfacente, quindi lo sciopero è stato confermato.

Ita Airways ha comunicato che potrebbero verificarsi alcune modifiche nell'operatività dei voli della compagnia, con la cancellazione di 73 voli nazionali, di cui 68 previsti per il 29 settembre. Tuttavia, i voli internazionali rimarranno operativi. La compagnia ha attivato un piano straordinario per ridurre i disagi dei passeggeri, riprenotando il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili.

Anche il personale di EasyJet ha annunciato la sua adesione allo sciopero di quattro ore.