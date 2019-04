Scontro frontale sulla statale per Pizzoli, morta giovane di Cesaproba

Una brutta notizia ha risvegliato questa mattina gli abitanti di Cesaproba, in uno scontro frontale avvenuto intorno alla 5,30 ha perso la vita S.D. una giovane donna di 32 anni.

L'incidente si è verificato sulla statale 260, sul rettilineo che conduce a Pizzoli, all'altezza del bivio per Teora ai carabinieri giunti sul posto ora tocca ricostruire la dinamica.

La donna stava dirigendo, a bordo della sua Fiesta, da Cesaproba verso L'Aquila, dove lavora, quando si è scontrata con una Ford Ka guidata da un giovane.

I soccorsi seppure celeri non hanno potuto far nulla per salvare la vita della giovane