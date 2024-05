Scoperti: Clienti Senza Documenti e Bar Senza Sicurezza - Il Bilancio dei Controlli Amministrativi n

Nella provincia, in particolare nella zona frentana, la polizia amministrativa ha condotto una serie di controlli serrati, portando alla luce gravi violazioni che hanno comportato sanzioni e denunce. Un titolare di un B&B è stato denunciato poiché ha omesso di comunicare le generalità dei clienti alloggiati alle autorità competenti, violando le normative vigenti. Le disposizioni richiedono ai gestori delle strutture ricettive di registrare e comunicare i dati degli ospiti entro un determinato periodo di tempo, pena sanzioni severe. Tale trasgressione ha portato alla denuncia del titolare, rischiando fino a tre mesi di arresto o un'ammenda considerevole.

Ma le irregolarità non si limitano ai B&B. Un bar nella stessa area è stato colpito dai controlli per l'assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), un documento essenziale che garantisce la sicurezza sul luogo di lavoro. La mancanza di tale documento ha comportato la sospensione immediata dell'attività e una sanzione pecuniaria significativa di 2.500 euro per il titolare. La polizia amministrativa ha sottolineato l'importanza del DVR, evidenziando che è obbligatorio per tutte le aziende con personale dipendente, rappresentando un pilastro fondamentale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

I controlli, condotti da un team specializzato composto da diversi uffici, tra cui la squadra di Polizia amministrativa della questura di Chieti e il commissariato di Lanciano, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara e il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL, dimostrano l'impegno delle autorità nel garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini nella zona.