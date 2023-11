Scoperto Traffico Illecito di Vongole: Sequestrati 100 Kg da Abruzzo al Molise

Un'operazione congiunta della Guardia Costiera ha portato alla scoperta e al blocco di un traffico illegale di vongole provenienti dall'Abruzzo e dirette al Molise, destinate a centri commerciali della regione. Circa 100 kg di vongole sono stati sequestrati durante questa ampia operazione condotta dalla Guardia Costiera di Vasto, mirata a proteggere i consumatori di prodotti ittici.

L'operazione ha coinvolto uomini e donne dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, sia in mare (nei comuni di San Salvo, Casalbordino e Torino di Sangro) che nell'entroterra, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative relative alle dimensioni minime, tracciabilità ed etichettatura del pescato. Grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ortona, è stato sventato un traffico illegale di vongole, pescate abusivamente e prive di documentazione e controlli sanitari, destinate ai centri commerciali molisani.

Durante un controllo su un camion lungo la Statale 16, sono stati scoperti e sequestrati 100 kg di vongole. All'autotrasportatore è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro per l'utilizzo di un mezzo non idoneo al trasporto ittico e privo di idoneità correlata.

Sotto la direzione della Direzione Marittima di Pescara, sono stati effettuati controlli su pescherecci, anche tramite sistemi di localizzazione radio-satellitari, e in numerose attività commerciali, tra cui ristoranti e pescherie, fino a raggiungere il centro di Atessa.

In una pescheria di San Salvo sono stati rinvenuti oltre 50 kg di vongole prive del necessario bollo sanitario e quindi senza tracciabilità, con conseguente sanzione di 1.500 euro inflitta al titolare.

Un'altra irregolarità è stata riscontrata in un'attività commerciale di Vasto, dove diverse specie di prodotti ittici sono stati trovati sprovvisti dell'obbligatoria etichettatura per la rintracciabilità del prodotto. Il responsabile dell'attività dovrà versare una sanzione di 1.500 euro per la violazione delle normative sulla rintracciabilità.