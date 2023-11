Sette Automobilisti Multati sulla Superstrada del Liri: Velocità Doppia del Consentito e Multe

Durante i controlli effettuati dal personale della polizia stradale della Sottosezione di Avezzano sulla statale 690 Avezzano-Sora, conosciuta come Superstrada del Liri, sette automobilisti sono stati colti mentre superavano il limite di velocità imposto. L'operazione, svoltasi lo scorso fine settimana, ha portato al ritiro della patente per due conducenti, colpevoli di superare la velocità consentita di quasi 50 km/h, ovvero il doppio del limite permesso. Complessivamente, sono stati decurtati 28 punti dalle patenti dei trasgressori.

La statale 690 Avezzano-Sora è stata spesso teatro di gravi incidenti stradali, e l'utilizzo del telelaser ha consentito alla Polstrada di rilevare velocità e comportamenti scorretti a distanze considerevoli. Tra i sanzionati figura anche un commerciante che trasportava prodotti ittici senza rispettare la temperatura necessaria per la conservazione.

Durante l'operazione, sono state applicate ulteriori sanzioni, incluso il ritiro della patente per eccesso di velocità, il sequestro di un'auto circolante senza assicurazione e l'identificazione di veicoli non sottoposti a revisione. Inoltre, è stato intercettato un conducente che guidava nonostante la sospensione della patente, portando al fermo amministrativo del veicolo e all'informazione alla Prefettura per la revoca del documento di guida.