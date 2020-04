Si è sfiorata la tragedia ieri a Pescara, dove in via Sacco un grosso pino è caduto su due auto parcheggiate in strada, la caduta dell'albero da attribuirsi al maltempo, che in quel momento imperversava sulla zona.

La rimozione del grosso albero è stata prontamente effettuata da una squadra di vigili del fuoco del Comando di Pescara .

Sul posto e’ intervenuta una volante della Polizia Stradale.