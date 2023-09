Sfratto dell'Associazione Sottosopra da Parte del Comune di Pescara: Richiesta di una Soluzione Adeg

Il Comune di Pescara ha deciso di sfrattare l'associazione Sottosopra, la quale da oltre un decennio opera nella sede di via Rubicone, fornendo preziosi servizi volontari per le persone disabili. L'associazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per numerose famiglie della zona.

Il 22 settembre scorso, i dirigenti comunali hanno recapitato una lettera all'associazione, invitandola a lasciare la sede di via Rubicone entro 10 giorni e a trasferirsi in una delle due alternative proposte dal Comune. Tuttavia, le sedi alternative proposte sembrano manifestamente inadeguate alle specifiche esigenze delle persone disabili.

La presidente di Sottosopra, Cristina Celsi, ha dichiarato: "Comprendiamo che la sede di via Rubicone necessita di lavori di ristrutturazione e siamo disposti a spostarci. Tuttavia, la prima soluzione proposta consiste in un locale al primo piano, servito da un ascensore non utilizzabile autonomamente dai disabili e dotato di un bagno teoricamente riservato ai disabili, ma in realtà inaccessibile per alcune tipologie di carrozzine."

Inoltre, è stato specificato che non sarebbe consentito lasciare alcun tipo di materiale all'interno del locale, mentre l'associazione ha bisogno di trasferire una serie di attrezzature indispensabili per le sue attività.

La seconda opzione prospettata dal Comune sembra persino peggiore, poiché riguarda locali presso la scuola Foscolo, che versano in uno stato di abbandono e degrado, con grate alle finestre, infiltrazioni nel soffitto e problemi strutturali che mettono a rischio la sicurezza delle persone e delle attrezzature.

Celsi ha chiesto all'amministrazione comunale di concedere all'associazione più tempo per individuare, di comune accordo, una soluzione adeguata e dignitosa alle necessità delle persone disabili.