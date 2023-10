Shiva, il Famoso Rapper Milanese, Arrestato per Tentato Omicidio in una Sparatoria

Il noto rapper milanese di 24 anni, noto come Shiva, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose in seguito a un grave episodio di violenza. Gli eventi risalgono alla sera del 11 luglio scorso, quando una sparatoria ha scosso la tranquilla località di via Cusago, a Settimo Milanese, proprio all'esterno della sede della sua casa discografica. In questa tragica vicenda, due giovani milanesi sono rimasti feriti alle gambe.

Nella serata incriminata, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto uno dei giovani feriti, il quale aveva inizialmente rifiutato il ricovero in ospedale, presentando solo una lieve abrasione alla gamba e rifiutandosi di fornire informazioni. Successivamente, un secondo giovane si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vimercate, Monza e Brianza, con una ferita da arma da fuoco a una gamba, affermando di essere stato vittima di un attacco perpetrato da cinque individui sconosciuti.

L'indagine condotta dalla Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile milanese ha permesso di ricostruire i fatti e collegarli a contrasti tra giovani appartenenti alla scena musicale rap/trap milanese. Il tentato omicidio si è verificato nel corso di un tentativo di aggressione da parte dei due giovani feriti nei confronti di Shiva e dei suoi amici.

L'operazione ha incluso l'esecuzione della misura cautelare nei confronti di Shiva e la conduzione di numerose perquisizioni, condotte con la collaborazione delle Squadre Mobili di Brescia e Monza Brianza, nei confronti degli individui coinvolti nell'episodio, alcuni dei quali sono ora indagati. Inoltre, sono state effettuate perquisizioni nella casa discografica del rapper.