Shock a Civita d'Antino: Non gli piace la musica della Band Rap e giù botte

Un episodio scioccante si è verificato durante un concerto domenicale a Civita d'Antino, durante i festeggiamenti della Madonna della Ritornata. Un giovane artista facente parte del collettivo di rapper marsicani "Less Label" è stato scaraventato giù dal palco da un ragazzo del posto, causando al musicista un trauma cranico e il ricovero in ospedale. T.P., il giovane artista coinvolto, è stato successivamente dichiarato fuori pericolo e le sue condizioni stanno migliorando.

Secondo quanto riportato da testimoni oculari, l'aggressore, probabilmente sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti, ha inizialmente insultato i membri della band durante la loro esibizione. Successivamente è entrato nel backstage e ha raggiunto il palco, dove ha fisicamente attaccato uno dei musicisti. La scena ha provocato lo sgomento tra il pubblico presente.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e hanno avviato le indagini sulla vicenda. Nel frattempo, la Croce Verde della Valle Roveto ha fornito i soccorsi necessari al giovane ferito.

L'amministrazione comunale di Civita d'Antino ha immediatamente condannato l'episodio, definendo la violenza come inaccettabile e contrario agli scopi degli eventi organizzati per il divertimento e la riflessione dei cittadini.

La notizia dell'aggressione ha rapidamente fatto il giro dei social media, raccogliendo messaggi di solidarietà verso il giovane artista e il collettivo "Less Label". Uno dei membri della band ha condiviso su Instagram il proprio sgomento per l'accaduto, sottolineando la determinazione a tornare ancora più forti di prima. Il collettivo, grazie alla loro musica rap, aveva conquistato un crescente successo tra il pubblico giovane. L'episodio ha sollevato una discussione sulla violenza gratuita e il mancato rispetto per l'arte e il divertimento durante eventi pubblici, suscitando indignazione e indignazione da parte di molti.