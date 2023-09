Sospensioni Annullate per Cinque Agenti della Polizia Stradale

Il Tribunale del Riesame dell'Aquila ha emesso una decisione che consente a cinque poliziotti della Stradale di Pratola Peligna di tornare in servizio, revocando le loro sospensioni. Questa decisione segue l'inchiesta su quanto è stato soprannominato il caso dei "furbetti della divisa", che è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Sulmona.

Il Tribunale del Riesame ha accolto i ricorsi presentati dai legali dei poliziotti questa mattina, ripristinando il loro diritto di servire. Questa decisione segue quella adottata la scorsa settimana per un altro agente coinvolto nell'indagine. Attualmente, i giudici aquilani hanno respinto la decisione presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, ritenendo che l'ordinanza iniziale fosse troppo generica e non specificasse adeguatamente le accuse.

Inoltre, secondo il Tribunale del Riesame, in alcune delle posizioni coinvolte, la continuità del reato non è stata dimostrata, come evidenziato dai legali Alessandro Scelli, Luigi Di Loreto, Vincenzo Margiotta e Andrea Marino.

"Il motivo che riguarda l'assenza di esigenze cautelari e la mancanza di motivazione in merito è valido, considerando che il Giudice per le Indagini Preliminari ha elaborato una sorta di motivazione generica, senza spiegare gli specifici elementi su cui ha basato la sua decisione cautelare", hanno dichiarato i giudici del Riesame.

Per altri quattro agenti, invece, la loro sorte è ancora in sospeso. Sono previste ulteriori due udienze per decidere le loro situazioni, fissate rispettivamente per il 14 e il 18 settembre.

Le accuse nei confronti degli agenti includono truffa e falso ai danni dello Stato, peculato, furto, omissione d'atti d'ufficio, omissione di soccorso e interruzione di pubblico servizio.