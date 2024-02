Spacca il Finestrino e Ruba 400€ di Vestiti appena Comprati

Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato dopo aver rubato circa 400 euro di abiti appena acquistati da un ragazzo durante la pausa pranzo.

I fatti sono avvenuti sabato pomeriggio durante un servizio di controllo dei reati contro il patrimonio nella zona commerciale di Chieti Scalo. Il ventenne aveva appena concluso i suoi acquisti in un noto centro commerciale e si era concesso una breve pausa pranzo in un locale della stessa zona, lasciando i suoi acquisti all'interno della sua auto. È stato durante questo momento di pausa che il 26enne, residente in un'altra regione e con precedenti penali, ha agito.

Approfittando della situazione, il ladro ha rotto il finestrino dell'auto e ha rubato le borse contenenti gli abiti nuovi.

Dopo la segnalazione del furto, la polizia è riuscita a individuare il sospetto grazie alla descrizione dell'auto e delle sue caratteristiche fisiche. È stato localizzato a Sambuceto, dove è stato immediatamente perquisito. Durante la perquisizione è stata ritrovata tutta la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il ladro è stato deferito per furto aggravato.