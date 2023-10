Stalking e Arresto: 24enne Continua a Perseguitare la Ex Dopo la Separazione

Non accetta la fine della relazione e continua a perseguitare in modo ossessivo la sua ex fidanzata, nonostante un divieto di avvicinamento emesso nei suoi confronti. Il giovane di 24 anni ha mantenuto un comportamento persecutorio nei confronti dell'ex compagna per un periodo prolungato, finché la polizia non è intervenuta con un arresto.

La vittima ha segnalato alle autorità di aver cercato di dare una seconda possibilità al giovane dopo una breve pausa nella loro relazione, ma ha dovuto affrontare un atteggiamento violento persistente. Di fronte a questa situazione, la relazione è stata nuovamente interrotta. Tuttavia, il 24enne ha continuato a cercare disperatamente di contattare la sua ex fidanzata, addirittura presentandosi ripetutamente sotto la sua abitazione, nonostante l'esistenza di un divieto di avvicinamento emesso in precedenza a suo carico.

Data la ripetizione delle violazioni del provvedimento cautelare precedente, il giudice ha deciso di intensificare la misura di protezione emettendo un ordine di custodia cautelare in carcere. L'arresto è stato quindi eseguito dagli agenti della Squadra Volante, ponendo fine alle azioni persecutorie del 24enne e garantendo la sicurezza della sua ex compagna.