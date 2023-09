Suore Benettine Allontanate dall'Ospedale: 'Volevamo Pregare per Matteo Messina Denaro

A tre monache benedettine di clausura dal monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo, L'Aquila, è stato impedito di accedere all'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era presente la salma di Matteo Messina Denaro. La loro intenzione era quella di pregare per lui, nonostante le circostanze.

Le tre suore, Madre Donatella, suor Emanuela e suor Teresa Benedetta, erano giunte all'ospedale per una visita oculistica per la superiora del convento, la più anziana delle tre. Dopo la visita, prima di lasciare l'ospedale, hanno deciso di raggiungere l'obitorio, senza sapere che lì era in programma l'autopsia sul corpo del boss mafioso, e si sono trovate di fronte a un diniego da parte della polizia.

Le suore hanno dichiarato di voler pregare per Matteo Messina Denaro nonostante i suoi crimini, sottolineando che pur essendo un criminale, è comunque un "figlio di Dio." Hanno anche fatto notare che, sebbene il funerale religioso sia stato negato, credono che ogni anima abbia il diritto di essere salvata.