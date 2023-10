Tamponamento sull'Asse Attrezzato: 3 Feriti e Ingenti Code

Un tamponamento verificatosi oggi sera sull'Asse Attrezzato ha causato seri disagi al traffico. L'incidente è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Pescara, proprio durante l'ora di punta del traffico di rientro a casa. Al momento, non è stata resa nota la quantità esatta di veicoli coinvolti, ma si segnala che almeno tre persone hanno riportato ferite non gravi.

A causa dell'incidente, si sono create lunghe code lungo l'Asse Attrezzato. Il traffico è stato praticamente bloccato per un periodo di almeno mezz'ora, per poi riprendere lentamente su una sola corsia.

Tra le numerose conseguenze dell'incidente, anche i pullman delle squadre di calcio del Pescara e della Vis Pesaro sono rimasti intrappolati nel traffico mentre si dirigevano allo stadio Adriatico-Cornacchia per la partita in programma quella sera. Di conseguenza, l'inizio della partita è stato ritardato di mezz'ora per consentire alle squadre di raggiungere lo stadio in sicurezza.