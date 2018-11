Tempo instabile previsto per inizio settimana, temperature in calo

METEO ITALIA SITUAZIONE GENERALE - Via vai di perturbazioni sull'Italia dove si è aperto un canale depressionario direttamente con l'Atlantico. I fronti infatti scorrono agilmente sul Mediterraneo con la compiacenza di un anticiclone totalmente sbilanciato sul Nord Europa. Una di queste sta già portando condizioni di maltempo al Centrosud con anche disagi e allagamenti.

Una seconda è in arrivo dalla Francia e darà vita a una circolazione ciclonica che ci accompagnerà per la prima parte della nuova settimana. Più coinvolto ancora una volta il Centrosud, ai margini dell'azione ciclonica il Nord. Il tutto accompagnato da un progressivo calo delle temperature con ritorno della neve in Appennino.

Lunedì 26 Novembre

Nord: Locali aperture al Nordovest e alta Lombardia, ancora molte nubi altrove con deboli fenomeni su basso Veneto ed Emilia Romagna. Temperature in lieve calo, massime tra 9 e 14.

Centro: Tempo generalmente instabile con schiarite temporanee seguite da annuvolamenti associati a piogge e rovesci, anche temporaleschi. Temperature stabili, massime tra 11 e 15.

Sud: Instabile con piogge e temporali sulle zone tirreniche, variabilità e ampie aperture su Ionio e Adriatico. Temperature stabili, massime tra 10 e 17.



Martedì 27 Novembre

Nord: Bel tempo prevalente salvo nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni rilevanti su basso Veneto e Romagna in assorbimento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 11 e 16.

Centro: Instabile in Sardegna, nubi e fenomeni anche su Dorsale e Adriatico con neve dai 1100-1200m. Meglio su tirreniche. Temperature in lieve calo, massime tra 10 e 13.

Sud: Spiccata instabilità con piogge e rovesci alternati a brevi schiarite. Neve in Appennino intorno 1200-1500m. Temperature in calo, massime tra 11 e 15.

Mercoledì 28 Novembre

Nord: Bel tempo prevalente salvo nubi di passaggio in Emilia Romagna e addensamenti sui confini alpini con deboli nevicate tra 1200-1600m. Temperature in lieve calo, massime tra 10 e 14.

Centro: Ancora qualche piovasco in Sardegna, soleggiato sulle regioni tirreniche, addensamenti innocui lungo l'Adriatico. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 13.



Sud: Ancora qualche piovasco su Molise, Puglia e basso Tirreno in esaurimento in giornata, soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 1