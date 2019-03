Tempo instabile sulla Penisola, con leggero calo delle temperature

La perturbazione che nella giornata di lunedì ha agito prevalentemente sulle regioni settentrionali ha raggiunto anche parte delle regioni centrali mentre nuvolosità e fenomeni residui interessano ancora a tratti l'Emilia Romagna, il basso Veneto e il Friuli.

Le precipitazioni non sono particolarmente intense, anche se i fenomeni hanno assunto localmente carattere di temporale.

Le punte massime di pioggia si registrano tra l'Emilia orientale, la Romagna e le Marche settentrionali con punte di 8-10mm.

Una nuvolosità più frastagliata interessa il resto del Centro e parte del Sud soprattutto la Puglia ma non sono stati registrati fenomeni.

La giornata è iniziata con cieli sereni invece al Nordovest e sulla Lombardia. Le temperature sono diminuite sulle regioni settentrionali, soprattutto in Val padana dove per effetto delle inversioni termiche e dei cieli sereni le minime sono scese persino localmente sottozero come nell'Astigiano e nel Parmense. Leggera diminuzione anche al Centro, valori invariati al Sud

PREVISIONE METEO PROSSIME ORE:

Nord: Ulteriore attenuazione della nuvolosità su Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli con qualche ultimo fenomeno sulla Romagna. Qualche velo o strato su basso Veneto e Friuli senza fenomeni. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

Temperature in ulteriore lieve calo a est, stabili a ovest.

Venti moderati da NE con mari mossi.

Centro: irregolarmente nuvoloso in Sardegna con isolati fenomeni sui settori orientali. Nuvolosità e fenomeni in attenuazione sui versanti tirrenici peninsulari, insistono nubi su dorsale e Adriatico con qualche debole pioggia su Marche, Abruzzo e interne laziali.

Temperature in ulteriore lieve calo da est, stabili da ovest. Venti moderati da NE con mari mossi o molto mossi.

Sud: nuvolosità in aumento sui settori peninsulari con qualche pioggia tra Campania, dorsale e Puglia. In serata peggiora anche su Calabria e Sicilia con fenomeni sparsi.

Temperature stabili o in lieve calo.

Venti deboli meridionali in rotazione da NE.