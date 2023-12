Tentato Furto di Bicicletta Elettrica: Risolutivo il Rapido Intervento dei Carabinieri

Un giovane ladro romeno, già noto alle forze dell'ordine, ha cercato di sottrarre una bicicletta elettrica del valore di circa 1000 euro da un negozio di riparazione biciclette e sartoria nel centro di Pescara. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 3 dicembre.

Il proprietario del negozio ha prontamente individuato l'azione del ladro grazie al sistema di videosorveglianza, notando il giovane mentre tentava di prelevare la Fat bike dall'area recintata dove era custodita per riparazione. Non perdendo tempo, il titolare ha intrapreso un inseguimento, riuscendo a recuperare la bicicletta in viale Marconi dopo una breve corsa.

Successivamente, il negoziante ha segnalato l'incidente ai carabinieri di via Lago di Borgiano, fornendo loro le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza. Grazie all'attento esame delle registrazioni, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno identificato il ventitreenne ladro, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è stato denunciato per furto, confermando l'efficace coordinamento tra il proprietario del negozio e le forze dell'ordine nell'arrestare tempestivamente l'autore del tentato furto.