Teramo, Droga Confezionata come Snack: Carabinieri Allertano le Famiglie

Le indagini sull'operazione anti-droga "Quei bravi ragazzi", condotta dai carabinieri della Compagnia di Teramo, hanno rivelato che panetti di hashish venivano confezionati e venduti come snack e barrette energetiche. Il 14 maggio scorso, l'operazione ha portato all'arresto di 11 giovani accusati di spaccio di sostanze stupefacenti tra studenti, anche minorenni, in centro a Teramo e nelle scuole cittadine.

Un 22enne, sfuggito inizialmente all'arresto, è tornato spontaneamente dal Marocco e si è costituito ai militari di Teramo, finendo anch'egli in carcere. Le perquisizioni hanno mostrato che la droga era confezionata in modo da sembrare comuni prodotti dolciari, un trucco per eludere i controlli e nasconderla ai genitori.

I carabinieri hanno intensificato i controlli nelle scuole, utilizzando unità cinofile specializzate. Nell'ultima settimana, quattro istituti sono stati ispezionati senza trovare irregolarità. Le famiglie sono invitate a prestare maggiore attenzione a ciò che i figli portano a casa.