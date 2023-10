Teramo Piange la Scomparsa dell'Eminente Docente Prof. Benedetto Di Curzio

La città di Teramo si unisce in un commosso addio all'ex docente del liceo classico, il professor Benedetto Di Curzio, figura di spicco nel panorama culturale della regione. Il professore, recentemente andato in pensione dopo una lunga carriera nell'istruzione, è stato ricordato con affetto e stima. La sua scomparsa è sopraggiunta improvvisamente all'età di 67 anni nella sua residenza nel centro storico.

Il funerale del professor Di Curzio è previsto per le 15:00 presso la chiesa di Sant'Antonio. È un momento toccante in cui amici, ex colleghi e, soprattutto, gli ex studenti che ha guidato con passione nel corso dei decenni di insegnamento di Lettere classiche presso il liceo Delfico, si uniranno per rendere omaggio a una mente brillante e un educatore ispiratore.

Di Curzio era noto non solo per il suo ruolo nell'istruzione, ma anche per il suo impegno nella promozione della cultura. Ha contribuito in modo significativo alle iniziative di divulgazione culturale a Teramo, spesso in collaborazione con il Centro ricerche personaliste guidato dai sociologi Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola. La sua passione per la cultura e la sua irresistibile ironia hanno fatto sì che fosse amato non solo dagli studenti, ma da tutti coloro che avevano la fortuna di conoscerlo.

Oltre al suo contributo nell'ambito dell'istruzione e della cultura, il professor Di Curzio condivideva una profonda connessione con la compagna Lucia Pompei, anch'essa un'ex insegnante. Insieme condividevano una passione per la musica classica, il cinema, il teatro e l'arte, consolidando ulteriormente il loro legame. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità di Teramo e un'eredità di conoscenza e passione che continuerà a ispirare le generazioni future.