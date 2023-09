Terrore nella notte: Ragazza sequestrata e padrone di casa brutalmente bastonato

Una notte da incubo ha scosso il quartiere della stazione a Celano, con una giovane donna tenuta in ostaggio e il padrone di casa vittima di un brutale pestaggio. La paura e la violenza hanno dominato la scena, ma ora i colpevoli sono stati individuati grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri.

La terribile vicenda ha avuto inizio con un'incursione in casa, durante la quale una ragazza è stata tenuta prigioniera sotto la minaccia di armi per quasi un'ora. La situazione è peggiorata quando il padrone di casa è giunto all'abitazione e è stato violentemente aggredito a bastonate, riportando gravi lesioni, tra cui una alla testa e una al braccio, che richiederanno un intervento chirurgico.

Gli autori di questo atroce atto, due individui di nazionalità marocchina, sono stati individuati e sono ora sotto accusa per il brutale pestaggio. Le indagini sono in corso per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto in questa notte da dimenticare nel quartiere della stazione a Celano.