"Ti Pignoriamo Tutto", ma è una Truffa. Tante Telefonate Minacciose nel Teramano

Un crescente numero di cittadini sta segnalando la ricezione di presunte comunicazioni da parte di ufficiali giudiziari riguardanti pignoramenti. Con rispetto per i professionisti del recupero crediti che operano in modo corretto, l'associazione Robin Hood desidera sottolineare condotte irregolari da parte di alcune società di recupero crediti. Queste condotte stanno generando allarmi dovuti a equivoci alimentati da una sorta di "terrorismo psicologico" da parte degli operatori dei call center.

Questi operatori minacciano di inviare un ufficiale giudiziario per eseguire il pignoramento se il debitore non effettua un pagamento entro un breve periodo, solitamente sette giorni. È fondamentale fare chiarezza su un punto per eliminare qualsiasi dubbio.

Il pignoramento avviene esclusivamente attraverso l'accesso di un ufficiale giudiziario presso la residenza del debitore o altri luoghi di sua proprietà, in conformità a un titolo esecutivo e a un precetto. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali dotati di poteri legalmente riconosciuti e possono essere accompagnati dalle autorità, come la polizia o i carabinieri, in caso di resistenza del debitore.

Gli operatori di recupero crediti non hanno il potere né di effettuare pignoramenti né di forzare l'ingresso presso il debitore. Queste società possono inviare un rappresentante, ma trattandosi di entità private e non pubbliche, il cittadino non è obbligato a riceverli, a fissare appuntamenti o a consentire loro l'accesso alla sua abitazione. Altre normative a tutela della privacy entrano in gioco, e la decisione finale spetta al consumatore. In sintesi, le società di recupero crediti non sono da confondere con gli ufficiali giudiziari del Tribunale.

L'Associazione Robin Hood ha anche evidenziato pratiche scorrette che violano il codice di condotta stabilito dal Garante della Privacy. Spesso, i vicini o i parenti vengono contattati al fine di raggiungere il presunto debitore. In risposta a tali pratiche e all'attribuzione falsa di un titolo pubblico, l'Associazione sta elaborando un dossier da presentare come denuncia per possibili reati penali.

L'Associazione Robin Hood invita i cittadini a verificare direttamente le credenziali delle persone che cercano di contattarli.