Toto riassume il controllo di A24 e A25: il Parlamento valuta il reintegro attraverso un emendamento

La maggioranza di centrodestra propone un emendamento per risolvere la controversia tra lo Stato e Toto, con un indennizzo di 500 milioni di euro

Il futuro delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 sembra tornare sotto il controllo del gruppo Toto, con il Parlamento che si prepara a votare il reintegro attraverso un emendamento inserito nel Decreto Legge Anticipi. Il documento proposto dai relatori, i senatori Claudio Borghi della Lega, Vita Maria Nocco di Fdi e Dario Damiani di Fi, chiude il contenzioso con ANAS e restituisce la concessione a Toto a partire dal primo gennaio prossimo.

L'emendamento non solo stabilisce il ritorno di Toto nei contratti, ma prevede anche l'azzeramento delle controversie tra lo Stato e il gruppo industriale abruzzese. In cambio del reintegro, viene riconosciuto a Toto un indennizzo di 500 milioni di euro e la compensazione dei debiti nei confronti di ANAS. Questo accordo implica la rinuncia a un ulteriore risarcimento precedentemente stabilito intorno a 2,3 miliardi di euro, con una stima di circa un miliardo di euro.

Il provvedimento, attualmente in discussione al Senato, deve essere convertito in legge entro il 18 dicembre. Se approvato, rappresenterà una svolta significativa in una vicenda caratterizzata da oltre cento controversie legali tra le parti coinvolte. Con il ritorno di Strada dei Parchi Spa (Sdp) sotto il controllo di Toto, l'azienda potrebbe uscire dal concordato al 100%, con l'assemblea dei creditori che si terrà il 14 e 15 dicembre per approvare il piano di risoluzione.