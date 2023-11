Tragedia Sfiorata: Auto Schiacciata da Masso Caduto dalla Montagna a Scanno

Nella mattinata di oggi, una potenziale tragedia è stata evitata a Scanno quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa del monte nella località di San Martino, precipitando su via Pescara e schiacciando un'auto vuota, una Dacia Duster, parcheggiata vicino a un complesso di 12 appartamenti. Fortunatamente, al momento dell'incidente, non passava nessuno sulla strada.

Il masso, con dimensioni stimabili di 6 metri per 6 e 3/4 metri di altezza, occupando uno spazio di circa 150 metri cubi, ha completamente distrutto l'auto e si è fermato prima di raggiungere le abitazioni poco più giù.

Nella zona era già in corso da tempo una serie di lavori mirati a mitigare il rischio geologico sulla strada comunale che collega la parte alta e bassa del paese. I lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa erano iniziati a marzo e comprendevano perforazioni per ancorare reti aderenti e barriere di protezione. Gli operai non si trovavano sul luogo al momento dell'incidente.

Il sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, ha dichiarato: "Stiamo aspettando la relazione dei vigili del fuoco e valuteremo le misure precauzionali da adottare, incluso l'eventuale sgombero dei 2 abitanti del residence in via Pescara."

A circa 50 metri di distanza, in discesa, si trova un edificio con 12 appartamenti, in cui vivono stabilmente una giovane coppia e un'anziana donna invalida, madre della proprietaria dell'auto schiacciata dal masso. La signora ha dichiarato: "Stiamo preparandoci per trasferire mia anziana madre, invalida, a casa di mia sorella in un'altra parte del paese. È stata davvero una tragedia sfiorata, considerando che avevo un appuntamento imminente per cui sarei salita in macchina da lì a poco, e mia sorella viene qui 3 o 4 volte al giorno con la figlia. Inoltre, la strada è frequentemente percorsa da tutti gli abitanti di Scanno che hanno case più in alto, nella zona di Collitto. Non riesco ancora a credere di essere viva. Se non evacuano la zona, credo che rimarrò qui a dormire, non me ne andrò."

Al momento, gli operatori stanno procedendo alla demolizione di una parte del masso con l'ausilio di un escavatore con martellone demolitore. "L'ingegnere dei vigili del fuoco incaricato della perizia tecnica vuole assicurarsi che sotto il masso, oltre alla macchina completamente schiacciata, non ci siano persone intrappolate. Pertanto, siamo stati chiamati come ditta per demolire una parte del masso con i nostri mezzi. Ulteriori lavori, se necessari, saranno rimandati a lunedì."