Tragedia a Bussi sul Tirino: 32enne schiacciato sotto un trattore durante lavoro agricolo

Una drammatica fatalità ha colpito questa mattina il territorio di Bussi sul Tirino, dove Claudiu-Onut Stafie, un uomo romeno di 32 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente agricolo. La tragedia si è consumata in via Monte di Fonte Alto mentre l'uomo stava svolgendo attività legata alla lavorazione del legno.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente ha visto l'uomo essere sbalzato e successivamente schiacciato da un trattore. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti sul luogo con l'ausilio dell'elisoccorso, la situazione si è rivelata irreversibile, constatando solo il decesso della vittima. Ulteriori dettagli sull'accaduto saranno oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, guidate nell'indagine dai carabinieri.