Tragedia a Castrogno: Detenuto 20enne si Uccide nel Giorno del Suo Compleanno

Una terribile tragedia ha colpito il carcere di Castrogno, dove un giovane detenuto di appena 20 anni è stato trovato senza vita. Nonostante l'intervento tempestivo della polizia penitenziaria e dei soccorritori del 118, ogni tentativo di salvare il giovane è stato vano.

La terribile scoperta è avvenuta all'alba di questa mattina, quando il giovane è stato trovato impiccato nel bagno della sua cella. Si sospetta che fosse il giorno del suo 21esimo compleanno, rendendo la tragedia ancora più straziante. Il compagno di cella è stato colui che ha lanciato l'allarme, ma purtroppo ogni sforzo per salvare il giovane è stato inutile.

Questo è il secondo suicidio con modalità simili avvenuto a Castrogno nel giro di un mese e mezzo, dopo il tragico evento di fine gennaio in cui un detenuto di 37 anni si tolse la vita.

Le reazioni non si sono fatte attendere, con la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi che ha espresso profonda preoccupazione e dolore per l'accaduto. Ha denunciato la situazione critica delle carceri italiane, sottolineando il sovraffollamento, l'uso eccessivo di psicofarmaci e la carenza di personale. Cucchi ha richiesto un intervento urgente per migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri, sottolineando la necessità di svuotarle anziché riempirle, e di fornire alternative di trattamento per detenuti affetti da malattie psichiatriche e tossicodipendenti. Ha anche criticato le politiche di sicurezza del governo, sottolineando la necessità di un approccio culturale e umano alla questione carceraria.