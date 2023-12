Tragedia a Sant'Atto: Giovane Senegalese di 19 Anni Muore Travolto in Bicicletta

Teramo si sveglia con una notizia devastante: alle 5 del mattino, in località Sant'Atto, un giovane senegalese di 19 anni è stato investito e tragicamente ucciso mentre percorreva la strada in bicicletta. Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente si è fermato per prestare soccorso.

Le prime informazioni suggeriscono che il ragazzo stesse dirigendosi al lavoro nella vicina area industriale al momento dell'incidente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118 e la polizia stradale.

In un successivo aggiornamento, emergono dettagli scioccanti: il giovane era appena uscito di casa per recarsi al lavoro quando una Fiat, nello stesso senso di marcia, lo ha travolto e trascinato per circa 200 metri. Il conducente, che si è fermato, ha inizialmente pensato di aver investito un animale. La salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo, a disposizione del magistrato, mentre auto e bici sono stati posti sotto sequestro. La comunità è sconvolta da questa tragica perdita.