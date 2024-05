Tragedia all'Air Show: Conducente dell'Autocisterna sotto Inchiesta

Incidente Mortale all'Air Show di L'Aquila

Il procuratore capo ad interim di L'Aquila, Fabio Picuti, ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 45 anni in seguito all'incidente mortale verificatosi all'Air Show presso l'Aeroporto dei Parchi di L'Aquila. Il conducente dell'autocisterna che ha investito e ucciso Paolo Dal Pozzo, un 41enne copilota del servizio elicotteri di emergenza 118, è ora formalmente sotto indagine.

Dettagli dell'Indagine

L'iscrizione del conducente come sospettato è un passo procedurale per garantire i suoi diritti legali durante l'indagine. Il conducente, dipendente della società che gestisce l'aeroporto, ha fornito una chiara ricostruzione dell'incidente ed è volontariamente sottoposto a test del sangue per escludere l'effetto di sostanze sulla sua condizione al momento dell'incidente.

Sequestro e Azioni Future

L'autocisterna è stata sequestrata nell'ambito dell'indagine. Oggi, il procuratore incaricherà il patologo Giuseppe Calvisi di eseguire un'autopsia sulla vittima. Inoltre, il dipartimento competente dell'ASL tornerà sul luogo dell'incidente per condurre ulteriori ispezioni e verificare eventuali violazioni dei protocolli di sicurezza. L'incidente è stato classificato come incidente sul lavoro.